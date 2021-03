Weder sie selbst noch ihre Partei-Kollegen und -Kolleginnen und genau so wenig andere Ratskollegen „werden und wollen die Loschder Bürger im Stich lassen.“ Dies schreibt Julia Zöller, CDU-Ratsmitglied in einer Stellungnahme auf den Bericht „Absagen der Wahlhelfer meist noch kein Problem“.

Das Bestreben aller „ist es, für die Bürger im Dorf da zu sein. Jedoch befinden wir uns aktuell in einer Pandemie und niemandem ist geholfen, wenn wir oder unsere geliebten Familienmitglieder oder Freunde, uns und sie der Gefahr aussetzen, uns anzustecken“, schreibt die CDU-Politikerin. Alle haben unterschiedliche persönliche Gründe nicht als Wahlhelfer tätig zu werden – „seien es schwerkranke oder alte Angehörige, Vorerkrankungen, systemrelevante Berufe oder Selbstständige, die ihre Betriebe aufrechterhalten wollen und müssen sowie ihre Mitarbeiter schützen und vor Arbeitslosigkeit bewahren“. Alle wären froh, wenn die Lage eine andere wäre, jedoch nur gemeinsam könne die Situation bewältigt werden. „Sie helfen der Situation jedoch nicht, in dem Sie mit dem Finger auf andere Menschen zeigen, welche einen Teil dazu beitragen, schutzbedürftige Mitmenschen zu schützen“, schreibt Zöller weiter.

Die Äußerungen im Kommentar nimmt Zöller persönlich, da sie „einen schwerkranken, beatmeten Vater zu Hause habe, für welchen das Virus äußerst gefährlich ist“. Seit fast einem Jahr nehme sie und ihre Familie sehr große Einschränkungen in Kauf. „Jedoch tragen wir diese alle, da uns der Schutz meines Vaters – und auch anderer Menschen in dieser Situation – am Herzen liegt und wir noch viele Jahre mit ihm verbringen wollen.“ Aber anscheinend seien schützenswerte Angehörige der Wahlhelfer dies nicht wert und „wir sollen diese einer Gefahr aussetzen“, so Zöller.