Die CDU SÜW braucht eine Nachfolge für den Parteivorsitz. Lena Hirschinger, 2020 als erste Frau an die Spitze der Partei an der Südlichen Weinstraße gewählt und mit damals 27 Jahren einen Generationenwechsel einleitend, verlässt aus persönlichen Gründen den Landkreis, wie sie auf Anfrage mitteilt. Die Eußerthalerin zieht nach Lustadt um und hat mit Wirkung zum 15. Januar ihr Mandat im Ortsgemeinderat und im Verbandsgemeinderat Annweiler niedergelegt. In Letztgenanntem war sie Fraktionsvorsitzende. Den Kreisverband der Christdemokraten, an dessen Spitze sie im Mai 2023 erneut gewählt wurde, werde sie noch bis nach den Kommunalwahlen am 9. Juni anführen. In der aktuellen Wahlkampfzeit gebe es genug andere Aufgaben. Aber nicht allzu lang nach der Wahl werde die CDU einen neuen Vorsitz wählen, kündigt Hirschinger an. Die 30-Jährige will auch in ihrer neuen Heimat politisch aktiv sein, „aber nicht, um gleich alle Listen anzuführen“, hält sie fest. Erst einmal wolle sie umziehen und ankommen, weil sie Kommunalpolitik als etwas verstehe, das man für seinen Heimatort tue. Der CDU-Kreisverband Germersheim hat seine Kreistagsliste auch bereits gewählt, ohne Hirschinger. Ob sie auf Listen anderer Ebenen aufgestellt werde, werde man sehen. Sie könne sich vorstellen zu kandidieren, sagt sie.