Der CDU-Gemeindeverband Bellheim hat in einer Mitgliederversammlung seine Liste für die Wahl zum Verbandsgemeinderat Bellheim am 9. Juni aufgestellt. Angeführt wird sie von Tobias Baumgärtner. Baumgärtner skizzierte in der Versammlung wichtige Eckpunkte für die kommenden Monate und Jahre auf kommunaler Ebene. Anschließend stellte die Versammlung „in großer Einmütigkeit“ diese Liste für den Verbandsgemeinderat Bellheim auf: Tobias Baumgärtner, Max Balzar, Alfred Gadinger, Angelika Kern, Hans Jürgen Kuntz, Marco Humbert, Angelika Heinz, Stefan Lutz, Ulrich Christmann, Uta Schwabe, Dr. Sebastian Gehrlein , Florian Hörner, Thorsten Metz , Jürgen Gsell, Julia Kreider-Böhm, Ulrike Kopf, Manuel Hinsky, Benedikt Metz, Hermann-Josef Schwab, Josef Hormuth, Martina Kopf, Tristan Benz, Benedikt Schmitt, Wolfgang Kaiser, Roman Schmitt, Kevin Pilarski, Otto Reichert, Michael Schaaf. Ersatzkandidaten, Axel Drumm, Jürgen Böhm, Alwin Büchler.