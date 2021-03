Mit 39,9 Prozent der Wählerstimmen hat CDU-Kandidat Martin Brandl das Direktmandat im neuen Wahlkreis Wörth (52) gewonnen. Der Landtagsabgeordnete verbucht das als „Traumergebnis“ und „Vertrauensbeweis der Wählerinnen und Wähler“ in seine Arbeit. Die SPD-Landtagsabgeordnete Katrin Rehak-Nitsche kann 27 Prozent der Erststimmen für sich verzeichnen.

Bei den Zweitstimmen liegen hingegen die Sozialdemokraten mit 34,5 Prozent vor der CDU (29,3). Drittstärkste Partei im Wahlkreis ist die AfD (11,1), gefolgt von den Grünen (7,7), der FDP (5,9) und den Freien Wählern (4,9). Die Linke kam auf 1,7 Prozent Stimmenanteil.

Brandl, der auch parlamentarischer Geschäftsführer der CDU-Fraktion im Landtag ist, hat den Wahlausgang in Mainz verfolgt. Auf Landesebene sei das „ein bitterer Abend für die CDU“. Das Ziel stärkste Fraktion zu werden und einen Wechsel einzuleiten sei nicht erreicht worden. Der 39-jährige Rülzheimer ist aber dankbar trotz der massiven Verluste der CDU im Land ein so „riesiges Ergebnis“ in seinem Wahlkreis verbuchen zu können.