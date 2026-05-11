Kürzlich wurden drei Mitglieder des CDU Ortsverbandes Jockgrim für ihre langjährige Mitgliedschaft geehrt. Den Rahmen bildete die jährliche Mitgliederversammlung. Der Kreisvorsitzende Thorsten Rheude leitete die Versammlung und ehrte die Parteimitglieder. Seit 25 Jahren sind Inge Heil und Thomas Katus in der CDU und erhielten dafür die Jubiläumsurkunde sowie die Ehrennadel in Bronze. Heil war von 2004 bis 2009 Ratsmitglied und über 14 Jahre lang Schatzmeisterin der CDU Jockgrim. Auf ganze 50 Jahre Mitgliedschaft kann Konrad Milli zurückblicken. Ihm wurde die goldene Ehrennadel zusammen mit der Jubiläumsurkunde überreicht. Mehrere Jahre war er Vorstandsmitglied und zehn Jahre Ortsvorsitzender. Dem Gemeinderat gehörte er 40 Jahre lang an, in denen er von 1994 bis 1999 Zweiter Ortsbeigeordneter und von 1999 bis 2004 Ortsbürgermeister der Gemeinde Jockgrim war. 20 Jahre lang war er im Verbandsgemeinderat tätig, von 2004 bis 2009 als Erster Beigeordneter der VG Jockgrim. Für seine Verdienste erhielt er die Ehrenurkunde des Gemeinde- und Städtebundes. Die Ehrenmitgliedschaft der CDU Jockgrim wurde ihm 2020 verliehen.