Eine schnelle Internetverbindung ist ein wichtiger Standortfaktor: nicht nur für Gewerbetreibende und Unternehmen, sondern auch für junge Menschen und Familien, die sich niederlassen möchten. Der CDU-Ortsverband möchte einen flächendeckenden Ausbau von Glasfaser in Leimersheim erreichen. „In Leimersheim erreichen derzeit 90 Prozent der Haushalte Geschwindigkeiten von 50 Megabit pro Sekunde (MBit/s) im Downstream oder mehr“, erklärt Christian Liebel, Mitglied des Gemeinderates in Leimersheim. „In manchen Teilen des Ortes werden bis zu 250 MBit/s erreicht, zehn Prozent der Haushalte gelten als unterversorgt.“ Um dem absehbar steigenden Bandbreitenbedarf gerecht zu werden, möchte die CDU Leimersheim eine flächendeckende Versorgung durch Glasfaser erzielen. Mit dem kürzlich unterbreiteten Kooperationsangebot der Deutschen Glasfaser besteht nun die Chance, auch den Rest des Ortes mit Glasfaser zu erschließen. Entscheiden sich 40 Prozent der übrigen Haushalte für einen Zweijahresvertrag mit der Deutschen Glasfaser, legt diese kostenfreie Glasfaseranschlüsse bis ins Haus (Fiber to the Home, FTTH). Jetzt gelte es, Hauseigentümer und Unternehmen zur Teilnahme am Ausbauprojekt der Deutschen Glasfaser zu bewegen, um den flächendeckenden Glasfaserausbau zu erreichen, der schon 2021 erfolgen könnte.