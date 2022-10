Bei einer Sitzung des Gemeinderats saß die CDU-Fraktion im September allein mit dem Bürgermeister da. Die beiden anderen Fraktionen waren nicht erschienen. „Wer nicht zum Rat kommt, verweigert sich der Diskussion und nimmt den Auftrag seiner Wähler nicht an“, kommentiert das der CDU-Fraktionssprecher Christian Hammer in einer Stellungnahme zu unserer Berichterstattung.

Mangelnde Kommunikation und Information im Vorfeld war ein Kritikpunkt der SPD- und FWG-Fraktion, die sich für die Sitzung abgemeldet hatten. Aus Hammers Sicht „ein fraktionsgezwungenes Verhalten, das gerade bei der FWG verwundert, sollten nicht alle Räte nur ihrem Gewissen verpflichtet sein“. Es sollte um die Sanierung der Sanitäranlagen des Clubhauses gehen und ob ein Zuschussantrag gestellt wird – eine Entscheidung, für die die Fraktionsmitglieder und Beigeordneten weitere Informationen verlangten.

Der ursprüngliche Termin wurde aufgrund eines Trauerfalls in der Familie des Bürgermeisters verschoben. Laut FWG und SPD hätten am neuen Termin viele Räte gefehlt. „Kommt die FWG und die SPD künftig nur noch zur Ratssitzung, wenn all ihre Mandatsträger Zeit haben?“, fragt Hammer. „Ist das die Art der Kommunikation, sich nicht der Diskussion zu stellen?“ Wenn Fristen eine Entscheidung verlangen, dann sei es ganz normal zu einer Ratssitzung einzuladen. Der Zuschussantrag hätte bis Ende September eingereicht werden müssen. Die Sitzung platzte.

Bürgermeister Roland Bellaire (CDU) habe einen schweren Stand. FWG und SPD würden sich über mangelnde Kommunikation beschweren, es würden Themen nicht verstanden und vieles zerredet, so Hammer. „Die Beigeordneten fühlen sich nach dreieinhalb Jahren nicht in der Lage, und wie die letzte Sitzung zeigte, auch nicht in Verantwortung, die Gemeindeführung zu unterstützen. Sie befinden sich im Dornröschen-Schlaf.“ Die Sitzung wurde wiederholt, wobei sich die Ortsspitze gegenseitig Schuld an Kommunikationsproblemen zuwies. Der Zuschussantrag wurde mehrheitlich abgelehnt und weitere Beratung über die Sanierung im Ausschuss angeregt.

Aus Wahrnehmung der CDU war noch ein weiterer Punkt entscheidend für das Fernbleiben der Anderen: Im nichtöffentlichen Teil sollte es um Pachtangelegenheiten und die Vergabe gemeindeeigener Ackerflächen gehen – ein Punkt, bei dem einige Ratsmitglieder persönlich betroffen seien.

„Wer sich das Beste für Neupotz wünscht, sollte auch danach handeln und nicht mit Abwesenheit seine Macht demonstrieren“, schreibt Hammer. Das Fernbleiben sei „ein Affront gegen die Demokratie und ein Schlag ins Gesicht aller Wähler. Die erwarten nämlich vom Gemeinderat eine offene Debatte um die besten Argumente und Ideen und keine gesteuerten Abstimmungen.“ Durch „Machtspiele“ gehe das Wohl der Bürger verloren.