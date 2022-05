In Teilen der ehemaligen Möbelwelt Strohmeier-Gilb sollen unter anderem ein weiterer Drogeriemarkt und ein Baumarkt einziehen. So die Pläne des Immobilienbesitzers. Die Verbandsgemeinde Rülzheim und die Stadt Germersheim haben sich dagegen ausgesprochen. Kein Verständnis für die Stellungnahmen der Nachbarn zeigt die CDU- Fraktion im Gemeinderat Bellheim. Wie lange soll sich Bellheim „von den benachbarten Kommunen noch vorschreiben lassen, wie die Gemeinde sich entwickeln soll?“, heißt es in einer Stellungnahme. Weder Rülzheim noch Germersheim müssten befürchten, Kunden oder Steuereinnahmen einzubüßen. Der Baumarkt sei nur „als Sortimentserweiterung zum bereits bestehenden Baustoffhandel Raab Karcher in Bellheim zu sehen“. Der Drogeriemarkt mit einem erweiterten Sortiment wurde „bereits in der Vergangenheit für absolut erforderlich gehalten“.

Gremien durch RHEINPFALZ informiert

Die CDU-Fraktion zeigt sich „überrascht, dass es seitens der Verwaltung in Bellheim bisher keine Reaktion auf die Artikel in der RHEINPFALZ gegeben hat“. Es sei mehr als verwunderlich, dass die Gremien der Gemeinde „nicht zuerst informiert und um Stellungnahme ersucht wurden“, vor allem, weil die notwendige Änderung der Bauleitplanung vollständig unter die Planungshoheit der Gemeinde Bellheim falle. Das Thema finde sich noch nicht einmal auf der Tagesordnung der nächsten Ratssitzung wieder. Rülzheim und Germersheim sowie die übergeordneten Genehmigungsbehörden werden von der CDU aufgefordert, „die entwicklungsfeindliche Haltung gegenüber der Gemeinde Bellheim endlich aufzugeben“.