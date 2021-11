Bei der Mitgliederversammlung des Germersheimer CDU-Stadtverbandes Ende Oktober wurde der geschäftsführende Vorstand rund um den Vorsitzenden Christoph Buttweiler erneut bestätigt. Außerdem wurde langjährige verdiente Mitglieder geehrt.

Der wieder gewählte Vorsitzende kündigte an, auch in Zukunft die Vorstandssitzungen mitgliederoffen gestalten zu wollen, um so auch weiterhin den Mitgliedern die Möglichkeit zu bieten, sich aktiv in die politische Arbeit mit einzubringen und Germersheim weiter zu gestalten.

Gemeinsam mit Versammlungsleiter und Landrat Fritz Brechtel ehrte die CDU Germersheim-Sondernheim einige verdiente Mitglieder. Yasar Özdag wurde für 25 Jahre geehrt, Wolfgang Schmierer, Ekkehard Leicht sowie Horst Rieder für 50 Jahre Mitgliedschaft. Mit Horst Rieder wurde ein CDU-Urgestein geehrt, so war er während seiner Mitgliedschaft Ortsvorsteher des Stadtteils Sondernheim, Beigeordneter der Stadt Germersheim, Kreistagsmitglied und Fraktionsvorsitzender der Germersheimer CDU sowie von 1979-1994 und 1999-2014 Ratsmitglied.

Außerdem ehrt der Stadtverband Monika Klimmek und Markus Werling für 25 Jahre, Bernhard Steiger für 40 Jahre, Günther Götzinger für 50 Jahre, sowie für 60 Jahre Karl-Heinz Weittemann und Ludwig Becky.

Vorstand

Vorsitzender Christoph Buttweiler, Stellvertreter Bettina Trauth und Ralf Stelzer, Schatzmeister Benjamin Platz, Schriftführer Heiko Trauth, Mitgliedsbeauftragter Florian Platz, Beisitzer Ferdinand Brosch, Christina Dauser, Dietmar Griesemer Stefan Kapp, Ingo Schneider und Yasar Özdag. Neu hinzu gekommen sind Dennis Korel sowie Daniel Maier.