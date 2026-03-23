Schwarz wählt die Verbandsgemeinde Rülzheim weiterhin, allerdings hat sie dicke blaue Tupfen bekommen. Und das Rot verblasst. Ein Blick auf die Ergebnisse.

Die Verbandsgemeinde bleibt tiefschwarz: Die CDU ist in der VG Rülzheim bei den Zweitstimmen mit 32,9 Prozent klar führend, mit einem zarten Plus von 0,8 Prozentpunkten im Vergleich zur Wahl 2021. Der Aufsteiger ist die AfD, die mit 26,8 Prozent auf dem zweiten Platz liegt. Sie konnte ihre Stimmenanteile seit der vergangenen Landtagswahl um 13,3 Prozentpunkte verbessern. Auf den dritten Platz abgerutscht ist die SPD, mit einem Minus von 7,2 Prozentpunkten auf 20,9 Prozent. Die Grünen liegen jetzt bei 5,7 Prozent, mit einem Verlust von 0,9 Prozentpunkten.

Wie sieht es in den einzelnen Dörfern aus? So gab es in Kuhardt die stärksten Verluste für die SPD (minus 9,6, jetzt bei 20,4 Prozent) und den – im Vergleich – höchsten Gewinn für die CDU (3,8, jetzt bei 41,7 Prozent). Hinzugewonnen hat natürlich überall am meisten die AfD, wobei die Zugewinne in Hördt (plus 13,6, jetzt bei 27,8 Prozent) und Rülzheim (plus 14,5, jetzt bei 28,8 Prozent) durchaus auffallen – aufgrund der Gewerbeansiedlungen samt ihren Arbeitsplätzen handelt es sich bei Rülzheim um eine wohlhabende Gemeinde. Die 4,1 Prozent für das BSW in Leimersheim lassen sich darauf zurückführen, dass Direktkandidatin Ariane Bügel-Darmoul hier wohnt.

Insgesamt liegt bei den Direktkandidaten verbandsgemeindeweit Florian Bellaire (CDU) mit 39,5 Prozent weit vorne. Der zweite Platz geht mit 25,6 Prozent an Andreas Wondra (AfD), der dritte an Katrin Rehak-Nitsche (SPD) mit 17,3 Prozent. Politik-Neuling Laura Rummler konnte für die Freien Wähler 5,1 Prozent holen.

Bemerkenswert bei den Erststimmen sind die 51,6 Prozent für Bellaire (CDU) in Kuhardt und 43,2 Prozent in Leimersheim - hier zahlt sich aus, dass der Heimatort Neupotz des Direktkandidaten in direkter Nachbarschaft liegt.