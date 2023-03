Casting beim Chorwerk Hagenbach. Für zwei Konzerte im November sucht das Vokalensemble sprechgesangliche Verstärkung durch Rap-Solisten a la Samy Deluxe, Fanta 4, Namika, Cool Savas, Fettes Brot zum Beispiel. Ein offenes Casting ist am Mittwoch, 19. April, 18 Uhr, geplant. Über 16-Jährige können sich bis zum 11. April mit einer kurzen Tonaufnahme ihres Lieds, einem sogenannten Soundfile, oder einem kleinen Video bewerben. Die Jury besteht aus vier jungen Chorwerk-Mitgliedern. Bereitschaft zum Proben, in der Regel donnerstags, 18.15 Uhr, in der Hainbuchenschule in Hagenbach, Am Stadtrand 1, dritter Stock, wird vorausgesetzt. Details zum Casting und zum Chorwerk finden sich unter www.chorwerk-hagenbach.de, auf Facebook, Instagram und dem Chorwerk-Youtube-Kanal.