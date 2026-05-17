Seine große Zeit hat Carsharing noch vor sich. Wenn die Autos autonom fahren, werden sich die Grenzen zwischen ÖPNV und Individualverkehr auflösen.

Die Entscheidung für Carsharing ist reine Vernunftsache. Da Autos die meiste Zeit stehen und dabei noch viel Platz brauchen, ist es im volkswirtschaftlich betrachtet sinnvoll, Autos gemeinschaftlich zu nutzen. Aber zugegeben: Nicht immer und überall im Leben gilt die reine Lehre. Weshalb sich jeder selbst ausrechnen muss, ob der Verzicht auf ein eigenes Auto sich für ihn auch lohnt. Das ist dann die betriebswirtschaftliche Sicht und da ist dann jeder Haushalt ein kleines Unternehmen.

Seine große Zeit hat Carsharing aber noch vor sich. Wenn die Autos autonom fahren, werden sich die Grenzen zwischen ÖPNV und Individualverkehr auflösen. Dann braucht es keine großen, aber meist fast leeren Busse mehr, um ländliche Räume zu erschließen. Sondern nur die passenden Autos zur richtigen Zeit am richtigen Ort. Einen nennenswerten Ausbau der Schienennetzes wird es nicht mehr geben. Die Zukunft liegt auf der Straße.