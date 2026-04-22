Neupotz. Auch in Neupotz könnte es demnächst einen Standort für das Autoteilen ( Carsharing) geben. Die SPD erhielt für ihren Antrag im Ortsgemeinderat Unterstützung.

Die SPD-Fraktion stellte in der jüngsten Sitzung des Ortsgemeinderates Neupotz einen Antrag vor, mit dem Ziel, Carsharing auch vor Ort zu ermöglichen. Sie schlug deshalb vor, einen Platz dafür auszuweisen.

Als geeignet könne sich der zentral zwischen den beiden Ortsteilen gelegene Parkplatz vor dem neuen Wasgau-Einkaufsmarkt erweisen, so die SPD. Denn hier gebe es bereits gute Voraussetzungen, wie etwa den Anschluss an den Öffentlichen Personennahverkehr oder eine Ladeinfrastruktur.

Die Lebensqualität für die Neupotzer Bevölkerung würde durch ein Carsharing-Angebot verbessert, meinte die SPD, deren Antrag allgemeine Unterstützung fand. Allerdings, so Ortsbürgermeister Stefan Gehrlein (parteilos), wolle man erst die Erfahrungen in der Nachbargemeinde Jockgrim abwarten, wo ein solcher Carsharing-Standort bereits eingerichtet sei.