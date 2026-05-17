Zu den Stadtmobil-Standorten Landau, Kandel und Wörth kommen jetzt drei weitere hinzu. Was Gemeinden tun können, die Carsharing-Angebote wollen.

2011 startete Stadtmobil Karlsruhe mit dem Carsharing-Angebot in der Südpfalz. „ Landau war die erste Stadt“, sagt Stadtmobil-Geschäftsführerin Anja Orth: „Sie hat allein schon wegen ihrer Größe Potenzial.“ Diese Einschätzung hat sich bestätigt: Dem ersten Fahrzeug sind mittlerweile 33 weitere gefolgt. „Das liegt auch daran, dass die Stadt Landau selbst ein großes Interesse an unserem Angebot hat“, so Orth: „Vor allem stellt sie uns feste Stellplätze zur Verfügung.“ Je größer der Parkdruck in einer Gemeinde sei, umso wichtiger sei das. Die Autos müssten da stehen, wo die Leute sie brauchen: „Am Waldrand kann ich 20 Fahrzeuge hinstellen, die nimmt aber keiner.“

Standorte benötigen Stellplätze

Nicht ganz so gut habe sich das Carsharing-Angebot in Kandel entwickelt, bedauert Orth. Die Bienwaldstadt ist seit 2013 der zweite Stadtmobil-Standort in der Südpfalz, derzeit stehen dort drei Autos. „Wir haben zwar einen Mitgliederkreis, der die Autos regelmäßig mietet“, so Orth. Vielleicht sei sogar ein Auto mehr möglich. „Aber die Stadt Kandel ist etwas zögerlich bei der Zuteilung von Stellplätzen“, bedauert Orth: „Derzeit stehen wir mit einem Auto in der freien Wildbahn.“

Als jüngster der bislang drei Südpfälzer Stadtmobil-Standorte kam 2014 die Stadt Wörth dazu. „Wir sind mit einem Auto gestartet, heute sind es acht“, sagt Orth: „Davon drei in Maximiliansau und fünf in Wörth.“

Neu hinzugekommen ist in diesem Jahr Jockgrim. „Wir haben zu Beginn zwei Fahrzeuge hingestellt“, so Stadtmobil-Geschäftsführerin Orth. Und es sollen weitere Gemeinden hinzukommen: „Wir haben ins Auge gefasst, das Dreieck Landau, Wörth, Germersheim etwas zu füllen.“ Stadtmobil bevorzuge dabei Gemeinden mit einem guten ÖPNV-Angebot: „Weil dann die Leute eher auf ihr eigenes Auto verzichten.“

Meistens stehen Autos ’rum

Wobei es in ländlichen Räumen oft eher um den Zweitwagen gehe, so Orth. Aber das sei letztlich das Ziel der Carsharing-Angebote: das Mobilitätsverhalten zu ändern, um den Ressourcenverbrauch zu senken. „Hauptsächlich stehen die meisten Autos ja rum“, sagt Orth. Soll heißen: Wenn Autos gemeinschaftlich genutzt werden, müssen weniger gebaut und unterhalten werden. Das senkt auch die Kosten für die Nutzer. Bis zu einer jährlichen Fahrleistung von 14.500 Kilometern ist das Stadtmobil-Angebot billiger als Kauf und Nutzung eines Neuwagens, so eine Modellrechnung von Stadtmobil.

Stadtmobil-Angebote seien aber auch in Gemeinden ohne gute ÖPNV-Angebote möglich, sagt Orth. Unlängst hatte der Neupotzer Gemeinderat ein entsprechendes Interesse bekundet. „Es braucht dann aber einen Anker-Kunden für die Grundauslastung“, so Orth. Das könne eine Firma oder auch die Gemeinde sein. Die zahlen dann einen monatlichen Betrag, bekommen aber für die ganze Summe eine Fahrgutschrift. „Die kann der Anker-Kunde dann selbst nutzen oder auch an andere weitergeben“, sagt Orth.

Stammkunden auch ohne Standort

In einigen Gemeinden gebe es auch schon Stammkunden, obwohl dort noch keine Autos stehen. Das war beispielsweise in Wörth der Fall, wo das große Karlsruher Angebot quasi vor der Haustür liegt. In Rheinzabern hat Stadtmobil schon 13 Stammkunden, weshalb dort ein Standort geplant sei: „Vielleicht noch in diesem oder im nächsten Jahr“, so Orth. Das gelte auch für Hatzenbühl. Wer Stadtmobil-Fahrzeuge nutzen will, muss sich als Kunde registrieren. Neben einer einmaligen Aufnahmegebühr (80 Euro) kostet das 7 Euro im Monat, für Lebenspartner 3 Euro. Der ermäßigte Beitrag gilt auch für Studierende. Die Fahrten werden dann einzeln abgerechnet, gestaffelt nach Fahrzeugtyp, Mietdauer und Kilometerleistung.

Stadtmobil Karlsruhe wurde 1995 gegründet und firmiert seit 2000 als „stadtmobil CarSharing GmbH & Co. KG“. Die Fahrzeugflotte ist in 30 Jahren von anfänglich zwei auf über 2000 Fahrzeuge gewachsen. Karlsruhe hat damit die höchste Carsharing-Dichte aller deutschen Großstädte. Von den rund 324.000 Einwohnerinnen und Einwohnern, die einen Führerschein der Klasse B besitzen, nutzt etwa jede achte Person Stadtmobil.

Karlsruhe liegt damit weit vor Millionenstädten wie Berlin und München und gilt als Carsharing-Hauptstadt Deutschlands. Stadtmobil Karlsruhe ist in 33 Städten und Gemeinden vertreten und macht mit rund 70 Mitarbeitern einen jährlichen Umsatz von etwa 20 Millionen Euro.