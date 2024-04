Das Caritas-Altenzentrum St. Elisabeth hat eine neue Einrichtungsleitung. Seit dem 1. April ist Wolfgang Grill der Nachfolger von Kim Smetan, welche die Einrichtung Ende 2023 aus persönlichen Gründen verlassen hat, wie es in einer Mitteilung dazu heißt. Der 52-jährige Grill ist Wirtschaftsjurist und arbeitet seit 2011 beim Caritasverband für die Diözese Speyer. Zunächst als Referent in der Abteilung für Soziales, dann zwei Jahre lang als Leiter des Caritas-Zentrums Speyer. Er ist verheiratet und wohnt mit seiner fünfköpfigen Familie in Dudenhofen.