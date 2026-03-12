Die Caritas organisiert jedes Jahr eine der größten Sommerfreizeiten im Landkreis Germersheim. Sie findet dieses Jahr vom 6. bis 17. Juli auf dem Gelände der Kulturkreishalle Leimersheim statt und ist für Kinder zwischen sechs und 12 Jahren.

Das Caritas-Zentrum Germersheim sucht für diese Freizeit dringend Betreuerinnen und Betreuer. Interessierte müssen mindestens 16 Jahre alt sein. Während der Sommerfreizeit sind sie, so erläutert die Caritas, zusammen mit einem weiteren Betreuer Vertrauensperson für eine Gruppe von 15 Schulkindern. Auf dem Programm stehen Sport, Spiel, Basteln und andere Aktivitäten.

Interessierte werden während eines Schulungswochenendes vom 29. bis 31. Mai auf diese Aufgabe vorbereitet. Hier können sie schon andere Betreuer und das Leitungsteam kennen lernen. Rückmeldung bei Michael Manz, Caritas-Zentrum Germersheim, Telefon 07274 9491121, E-Mail: michael.manz@caritas-speyer.de.