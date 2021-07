Das Caritas-Zentrum Germersheim veranstaltet eine zweiwöchige Sommerfreizeit für Kinder von sechs bis elf Jahren aus dem Landkreis Germersheim. Das Programm umfasst Spiel-, Sport-, Musik-, Tanz- und Kreativangebote, Outdooraktivitäten, Ausflüge sowie einen Abschlusstag mit Überraschung. Die Sommerfreizeit ist vom 9. bis 20. August, jeweils von Montag bis Freitag, auf dem Gelände des Kulturkreises und in der Hugo-Dörrler-Halle in Leimersheim. Die Kinder können um 8.45 Uhr gebracht werden oder den Zubringerbus mit den voraussichtlichen Haltestellen in Kuhardt, Hördt, Bellheim, Rülzheim, Rheinzabern und Neupotz nutzen. Gegen 16.45 Uhr können die Kinder abgeholt werden oder mit dem Bus zurückfahren. Die Kinder sind in festen Gruppen und nehmen gemeinsam die Mahlzeiten ein. Es gibt Frühstück, Mittagessen, Nachmittagstee und Kaffeestückchen.

Für die Freizeit gilt ein Hygienekonzept, unter anderem Tests und das Tragen von medizinischen Masken. Sollten sich die Bestimmungen erneut verschärfen, kann dies auch zu einer kurzfristigen Absage führen.

Info



Anmeldungen im Caritas-Zentrums Germersheim, Telefon 07274 9491-0. Für Rückfragen, Telefon 07274 9491-121. Der Teilnehmerbeitrag beläuft sich auf 190 Euro inklusive Eintrittsgelder, Programm- und Verpflegungskosten.