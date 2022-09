Zu einer Präventionsaktion zum Thema Alkohol laden das Caritas-Zentrum Germersheim und der Kreuzbund vor dem Haus der Familie, An der Fronte Diez 1, am Dienstag, 20. September, von 10 bis 15 Uhr, ein. Von 13 bis 15 Uhr hält der Tourbus der Caritas auf seiner Reise durch die Diözese in der „Woche der Caritas“ dort. Die Mitarbeiter laden Passanten und Besucher unter anderem dazu ein, sich mit dem Thema Alkoholkonsum zu beschäftigen.

Die Suchtberater der Caritas und Mitglieder der Selbsthilfegruppe vom Kreuzbund schenken alkoholfreie Cocktails aus und laden dazu ein, mit einer „Rauschbrille“ einen Parcours zu bewältigen. Außerdem informieren sie zum Thema Sucht. Der Bus hat unter anderem kleine Mitgeb-Geschenke dabei. Auch eine sogenannte Word-Cloud, eine virtuelle Begriffe-Sammlung kann bestückt werden mit allem, was wichtig erscheint. Zudem lädt der Bus zum Verweilen ein.

Info



Jedes Jahr beschäftigt sich der Deutsche Caritasverband mit einer Kampagne mit einem sozialpolitischen Thema, das dann auch die Diözesan-Caritasverbände vor Ort aufgreifen können. Die Kampagne 2022 „#DasMachenWirGemeinsam“ will gesellschaftliche Solidarität und Gerechtigkeit fördern. Das ist auch das Ziel der Aktionen, die in der „Woche der Caritas“ stattfinden.