Am Mittwochabend wurde die Polizei aufgrund lautstarker Jugendlicher im Spiegelbachpark in Bellheim verständigt. Die Polizisten trafen vor Ort zunächst niemanden an. Im Bereich der Schule war jedoch starker Cannabisgeruch wahrnehmbar. Dieser Geruch führte die Polizisten zu zwei Männern, die gerade einen Joint rauchten. Bei der anschließenden Durchsuchung wurden weitere Betäubungsmittel in den Kleidungsstücken der Männer aufgefunden. Entsprechende Ermittlungsverfahren wurden eingeleitet.