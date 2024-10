2023 gab es im Kreis Germersheim zwei Drogentote. Die Mitarbeiter der Beratungsstelle Nidro haben zur Cannabis-Freigabe eine klare Meinung.

Am 21. Juli ist der Tag der Drogentoten. An diesem Datum wird an die durch ihren Drogenkonsum Verstorbenen gedacht. Die Beratungsstelle Nidro des Therapieverbundes Ludwigsmühle