Ihren Campustag, und das auch wieder vor Ort, veranstaltet am Mittwoch, 17. November, von 9 bis 14 Uhr die Hochschule Karlsruhe (HKA). Neben digitalen Live- Angeboten lädt sie auch zu Präsenz-Veranstaltungen auf ihrem Campus ein. Für die Präsenz-Angebote ist eine vorherige Onlineanmeldung erforderlich.

In einer zentralen Einführungsveranstaltung um 9 Uhr stellt Prorektorin Prof. Dr. Angelika Altmann-Dieses die HKA kurz vor. Anschließend informieren die sechs Fakultäten in Einzelvorträgen über ihre Fächer. Das Bewerbungs- und Zulassungsverfahren an der Hochschule steht im Mittelpunkt des Vortrags der Studienberatung.

Ein Blick hinter die Kulissen der Hochschule

Workshops, Führungen durch die Labore und Räume der Hochschule bieten danach Gelegenheit, sich mit Lehrenden und Studierenden auszutauschen und einen Blick hinter die Kulissen zu werfen. So verknüpft beispielsweise die Fakultät für Elektro- und Informationstechnik in ihren Führungen Themen aus dem Umweltschutz, der Sensorik, Automatisierung und Robotik. Die praxisorientierte Ausrichtung der Studiengänge Maschinenbau, Mechatronik und Fahrzeugtechnologie wird bei der Begehung der Maschinenhalle, des Instituts für Kälte-, Klima und Umwelttechnik und des neuen Rollenprüfstands im Fahrzeuglabor deutlich. Studierende stellen ihre erfolgreichen Teamprojekte wie den selbst konstruierten Rennwagen vor. Auch die Architekten, Informatiker, International Management und Wirtschaftsingenieurwesen sowie die Fakultät für Informationsmanagement stellen ihre Projekte und die angebotenen Fächer vor.

Für Studieninteressierte, die nicht vor Ort sein können, gibt es ein digitales Angebot. Neben Live-Vorträgen und Online- Beratungen sind viele mediale Beiträge zu den Studiengängen an der HKA, Projektarbeiten, Erfahrungsberichten der Studierenden oder Studienprogrammen verfügbar.

Info

Infos zu Programm, Anmeldung und Teilnahmebedingungen im Internet unter www.virtueller-campustag.de.