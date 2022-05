Seit über einem Jahr hat das Café zur Ziegelei direkt am Rhein eine neue Pächterin. Erst gab es Corona, dann gab es Hochwasser. Heute ist davon nichts mehr zu bemerken. Und neben Essen und Trinken kann man direkt am Fluss noch etwas tun.

Die Wirtin hat immer ein Lächeln auf den Lippen und plaudert auch mal gerne mit ihren Gästen. Die können ab 10 Uhr morgens die Aussicht auf den Rhein genießen, denn dann öffnet das Café zur Ziegelei.

Der Anfang war für Kimete Kuqi Halilaj nicht einfach. „Erst war Corona, dann Hochwasser und wieder Corona“, sagt sie rückblickend. Sie führt das Café bereits seit Januar 2021. Hochwasser gebe es ja immer wieder, das kenne man gut in Germersheim und hier, sagt sie. Sie selbst ist vor über 30 Jahren aus dem Kosovo mit ihren Eltern in die Region gekommen, hat im Hotel Lindner (Binshof) in Otterstadt ihre Ausbildung gemacht und seitdem in verschiedenen Lokalen mitgearbeitet. Viele kennen die heute 48-Jährige als Bedienung im Restaurant Akropolis in der Germersheimer Hauptstraße.

Speisen für kleinen und großen Hunger

Nun wurde es Zeit, etwas eigenes zu machen, und als das Angebot kam, das Café zu übernehmen, hat sie zugegriffen. Die Speisekarte beinhaltet von Speisen für den „kleinen Hunger“ wie Zaziki mit Brot über Salatteller bis hin zu Schnitzel über eine reichhaltige Auswahl. Neben den üblichen Getränken gibt es einige Cocktails sowie Kaffee und Kuchen.

„Aber wir haben hier noch etwas“, sagt die Gastwirtin, die von ihrer Familie unterstützt wird. Bei Bedarf wird sie zur Herbergsmutter, weil das Café über eine Ferienwohnung mit zwei Schlafzimmern, zwei Bädern, Küche und einem Wohnzimmer verfügt. Gebucht werde es meist von jungen Familien über „Airbnb“. Und obwohl das Café direkt am Radweg von Straßburg nach Mainz liegt, haben Radfahrer diese Übernachtungsmöglichkeit „tatsächlich noch nie genutzt“, wundert sich Kimete Kuqi Halilaj.

Öffnungszeiten

Frühjahr und Sommer von 10 bis 21 Uhr (Küche bis 20 Uhr) sieben Tage die Woche. Herbst/Winter ein Ruhetag.