Ab Montag, 18. Mai, wird für Grenzpendler aus Frankreich und Deutschland wieder Busverkehr zwischen Wörth und Lauterbourg, wie auch zwischen Winden und Wissembourg angeboten, teilte Werner Schreiner, Beauftragter der Ministerpräsidentin für Grenzüberschreitende Zusammenarbeit, mit. Da die Bahnstrecken aktuell noch nicht wieder bedient werden können, werde der derzeit an der Grenze endende Schienenersatzverkehr über Schweighofen und Berg hinaus bis ins Elsass nach Wissembourg und Lauterbourg verlängert. Die Fahrpläne der grenzüberschreitenden Verbindungen sollen in die Fahrplanauskunft der Deutschen Bahn und der Verkehrsverbünde aufgenommen werden. Da nach Absprache der Regierungen in Paris und Berlin noch bis Mitte Juni punktuell Grenzkontrollen durchgeführt werden, ist es wichtig, dass die Nutzer des Busverkehrs für die Fahrt über die Landesgrenze die erforderlichen Reisegenehmigungen dabei haben und natürlich auch die Regelungen, wie zum Beispiel Abstandsgebot und Nutzung von Masken im ÖPNV beachten. Der Zugverkehr selbst wird am Dienstag, dem 2. Juni 2020 wiederaufgenommen. Weil nun mehrere Woche kein Schienenverkehr stattfand, werden zuvor die Gleisanlagen geprüft.