KREIS GERMERSHEIM. Fahrplanänderungen zum Sommerfahrplan für die Linien 552, 555, 556, 557, 558. 595 und 596.

Linie 552: Fahrt 107: Der Halt in Rülzheim Schulzentrum um 8.09 Uhr entfällt. Neue Ankunft in Rheinzabern Bahnhof mit Anschluss nach Herxheim und Landau mit Linie 555 ist um 8.29 Uhr. – Fahrt 128: Der Halt in Rülzheim Schulzentrum um 16.14 Uhr entfällt. Die Abfahrt in Rheinzabern Bahnhof wird um 3 Minuten auf 15.54 Uhr verschoben, ab Rülzheim Friedhof bleibt der Fahrplan unverändert.

Linie 555: Fahrt 231 wird über Rheinzabern Bahnhof hinaus bis Rheinzabern Siedlung (Ankunft um 13.28 Uhr) verlängert. Die Schulfahrten zwischen Hördt, Rülzheim, Herxheim und Landau werden künftig von der Linie 557 bedient.

Linie 556: Fahrt 208 verkehrt ab Hatzenbühl Kirchstraße künftig über Jockgrim nach Rheinzabern Bahnhof (Ankunft 13.45 Uhr).

Linie 557: Fahrt 211: Die Abfahrt in Rülzheim Gutenbergstraße wird um zwölf Minuten auf 12.48 Uhr verschoben und bedient zusätzlich Rülzheim Schulzentrum um 12.50 Uhr. Ankunft in Landau Hbf ist um 13.31 Uhr.

Linie 558: Fahrt 202 bedient künftig zuerst Steinweiler Rathaus (in Fahrtrichtung Kandel) um 6.58 Uhr und dann Brotäckerstraße um 7 Uhr.

Linie 595: In Germersheim Stadthalle fahren künftig alle Fahrten der Linie 595 ab Bussteig 5. – Fahrt 219 wird über Rheinzabern Schulzentrum hinaus bis Rheinzabern Bahnhof (Ankunft 7.40 Uhr) verlängert, die Haltestelle Leimersheim, Festplatz entfällt. – Fahrt 319: zeitliche Anpassung auf Abfahrt Rheinzabern, Safrangarten 7.38 Uhr, die Haltestelle Leimersheim, Festplatz entfällt.

Linie 596: Haltestelle Zeiskam Friedhofstraße wird statt Sporthalle in den Fahrplan der Linie 596 übernommen. – Fahrt 202 verkehrt von Zeiskam nach Weingarten und Freisbach. – Fahrt 204 wird zukünftig von einem Gelenkbus bedient und verkehrt nach Lustadt über Westheim und Schwegenheim nach Lingenfeld.