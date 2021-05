Ein Bus verlor am Freitag gegen 9 Uhr ein Rad auf der Landesstraße 558 von Bruchsal Richtung Linkenheim-Hochstetten. Das Rad rollte in den Gegenverkehr. Dort konnte ein Auto noch ausweichen, der dahinterfahrende Pkw wurde durch das Rad beschädigt. Verletzt wurde niemand, sagt die Polizei. Der 53-jährige Busfahrer hatte seinen Bus eigenen Angaben zufolge an der Einmündung Schnabel-Henning-Straße/Willy-Brandt-Straße in Bruchsal am späten Donnerstagnachmittag über Nacht abgestellt. Am Freitagmorgen fuhr er ohne Fahrgäste Richtung Linkenheim-Hochstetten. Dabei verlor der Bus dann das eine Rad an einem der hinteren Zwillingsreifen. Der Busfahrer bemerkte zunächst nicht, dass er eines seiner Zwillingsräder verloren hatte. Erst als das verbleibende Rad Feuer fing und brannte, lenkte er seinen Bus auf einen Parkplatz. Dort bemerkte er das fehlende Rad. Nach bisherigen Erkenntnissen wurden die Radmuttern durch einen bislang unbekannten Täter abgeschraubt und entwendet. Das Rad konnte im Nachgang an der Unfallörtlichkeit aufgefunden werden. Das verbleibende brennende Zwillingsrad wurde durch die Feuerwehr rasch gelöscht. Der entstandene Sachschaden kann noch nicht beziffert werden.