Mit dem Wegfall des Ruftaxis in Germersheim sollte unter anderem die zwischen Landau und Germersheim verkehrende Regionalbuslinie 590 helfen, das innerörtliche öffentliche Nahverkehrsangebot in der Festungsstadt zu verbessern. Die Stadt hat sich in den vergangenen Jahren stark nach Westen ausgeweitet. Dabei sei aber versäumt worden, das öffentliche Nahverkehrsangebot dort den Anforderungen anzupassen. Das soll sich nun nach Möglichkeit ändern, sagte der Fachmann Klaus Hölderich am Montag im Kreisausschuss. Der Bus steuere unter anderem den Germersheimer Bahnhof an, wo er zur Minute 51 ankomme. Das sei insofern ungünstig, als die Züge nach Speyer und Bruchsal jeweils ein, zwei Minuten früher abfahren, so dass die Buspassagiere fast eine Stunde auf ihren Anschlusszug warten müssten. Deshalb soll erreicht werden, dass der Bus in Landau sieben Minuten früher startet, um in Germersheim zur Minute 44 anzukommen. Zudem soll die Streckenführung der Linie geändert werden, die dann durch den Westen der Stadt fahren soll. Angesichts der dadurch um zweieinhalb Kilometer längeren Strecke entstünden, hochgerechnet auf 4280 Fahrten im Jahr (inklusive Wochenenden), Mehrkosten von rund 97.000 Euro. Davon würde der Kreis ein Drittel, 32.000 Euro übernehmen. Der Kreisausschuss stimmt dem Vorhaben einstimmig zu, bei einer Enthaltung.