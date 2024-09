Von Montag, 9. September, bis voraussichtlich 7. Oktober kommt es wegen Bauarbeiten in der Oberen Hauptstraße von Lustadt zu Einschränkungen im Busverkehr der Linie 590 ( Landau–Dammheim–Hochstadt– Weingarten– Germersheim). Das teilte die Queichtal Nahverkehrsgesellschaft (QNV) mit. Die Haltestellen Lustadt „Firma Lehr“ und Lustadt „Zur Pfalz“ können in dem Zeitraum nicht bedient werden. Fahrgäste werden gebeten, auf die Haltestelle Lustadt Siedlung mit unveränderten Abfahrtszeiten auszuweichen. Darüber hinaus soll berücksichtigt werden, dass es aufgrund der Umleitungsstrecke fahrzeitbedingt zu einer zwei Minuten späteren Ankunft in Landau kommt. Die geänderten Fahrpläne sind unter www.qnv.de, als Aushangfahrplan an den betroffenen Haltestellen sowie in der myVRN-App zu finden.