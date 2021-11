Ab Sonntag, 12. Dezember, wird die Posthiusstraße in Germersheim in den Wochenendfahrplan der Buslinie 550 aufgenommen. Von dort aus soll zukünftig auch eine gute Anbindung zum Bahnhof Bellheim bestehen. Mögliche weitere Veränderungen sollen im Frühjahr 2022 besprochen werden. Darüber wurde laut Kreisverwaltung der Ausschuss für Wirtschaft und Verkehr des Kreises in seiner jüngsten Sitzung informiert.