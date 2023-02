Die Buslinie 550 nach Landau fährt laut Mitteilung der Kreisverwaltung auch samstags vor 6 Uhr ab. Werktags fährt die Buslinie 550 ab Germersheim, Bahnhof um 5.43 Uhr nach Landau, Hauptbahnhof, mit Ankunft um 6.28 Uhr. Am Samstag früh fährt der erste Bus der Linie 550 zwei Minuten später um 5.45 Uhr am Bahnhof ab, um die erste ankommende S-Bahn S33 aus Bruchsal mit Ankunft 5.41 Uhr abzuwarten. Via Ludwigstor-Park (5.47 Uhr), Mitte/Rhein (5.48 Uhr), Paradeplatz (5.49 Uhr), Stadthalle (5.51 Uhr), Wasserturm (5.53 Uhr Uhr), Posthiusstraße Steig 2 (5.54 Uhr) fährt er zum Bahnhof Bellheim. Dort startet er um 7.04 Uhr -nach der Fertigstellung der B9-Baustelle bei der Ausfahrt Bellheim-Süd- in Richtung Landau. Dann besteht in Bellheim, Bf auch wieder die Umsteigemöglichkeiten auf den Kleinbus 552 nach Hördt, Kuhardt und Leimersheim. Alternativ zum Bus 550 kann auch die Stadtbahn S51 insbesondere von den Bahnhaltepunkten Germersheim-Süd/Nolte beziehungsweise Sondernheim genommen werden. Normalerweise wartet der Bus 550 in Bellheim die ankommende Stadtbahn ab. Ankunft ist in Landau um 6.29 Uhr.

Zur Information: Die erste S-Bahn direkt aus Ludwigshafen kommt am Wochenende um 6.45 Uhr an und die erste Stadtbahn aus Wörth um 8.07 Uhr.

Die frühe S-Bahn hat in Bruchsal einen Zubringer aus Karlsruhe, Hauptbahnhof, und in Graben-Neudorf einen Zubringer aus Heidelberg, Mannheim und Schwetzingen. Wer also im Badischen lange am Wochenende unterwegs ist oder nach einem Urlaub an einem der großen badischen Bahnhöfen gestrandet ist, muss etwas ausharren, um mit der S33 nach Germersheim zurückzukommen.

Wer diese Bahn nutzt und anschließend mit dem Bus 550 weiterfahren möchte, der steigt am besten am Stadtbahnhof „Germersheim, Mitte /Rhein“ um, da hier die Umsteigezeiten etwas länger und weitgehend barrierefrei sind.