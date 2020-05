Die Bushaltestelle am katholischen Pfarramt in der Cany-Barville-Straße soll in die Eisenbahnstraße in den Bereich der Einmündung Karlstraße verlegt werden. Dafür sprach sich der Ortsbeirat einstimmig aus. Die CDU nannte in ihrer Begründung unter anderem die Nähe des alten Standortes zur Haltestelle Denkmal. Der Standort am neu gestalten Bereich liegt besser zwischen Denkmal und Kehle.