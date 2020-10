Der Fahrer eines Linienbusses fuhr am Montagmorgen durch die Postgrabenstraße in Bellheim. Dabei fuhr er zu dicht an einem geparkten Auto vorbei und streifte es. Bei der Unfallaufnahme stellten die Polizeibeamten dann fest, dass die Fahrerlaubnis des Busfahrers zum Unfallzeitpunkt abgelaufen war. Ein Strafverfahren wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis wurde eingeleitet. Zudem musste ein anderer Busfahrer die Tour fortsetzen.