Bei dem Demonstrationszug zum Erhalt der kulturellen und traditionellen Veranstaltungen in der Südpfalz, der Pfalz-Parade von Initiator Andrés Braselmann, ist zu einem Vorfall gekommen, der nach Polizeiangaben jedoch glimpflich verlief. Ein Linienbus sei in den Demonstrationszug geraten und habe dabei eine Demonstrationsteilnehmerin am Arm gestreift. Nach Polizeiangaben wurde die Frau jedoch nicht verletzt. Der Fahrer des Busses erhalte eine Anzeige wegen Nötigung. Knapp 80 Teilnehmende waren zum Zug durch die Germersheimer Innenstadt am Samstagmittag gekommen. Die Polizei sicherte den Zug mit Motorrädern und mehreren Autos.