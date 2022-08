Zum Brand eines Busches kam es Sonntagabend gegen 20.45 Uhr an der S-Bahn Haltestelle Germersheim-Mitte/Rhein. Die Polizei wurden zunächst zum Brand mehrerer Bäume gerufen, stellten vor Ort jedoch fest, dass ein Gebüsch zwischen den Gleisbetten auf dem Hochgleis in Richtung Philippsburg in Brand geraten war. Die Feuerwehr übernahm die Löscharbeiten und löschte auf rund 120 Quadratmetern das Feuer mit rund 2000 Litern Wasser. Die Brandursache steht bisher nicht fest. Diese ist jetzt Gegenstand der eingeleiteten Ermittlungen. Hinweise nimmt die Polizei Germersheim telefonisch unter 07274-9580 oder per E-Mail unter pigermersheim@polizei.rlp.de entgegen.