Die Bilder vom Krieg in der Ukraine und den Menschen, die aus ihrer Heimat flüchten, hinterlassen bei jedem Spuren. Auch bei Tobias Fichtenkamm und Manuel Kern. Deshalb organisieren die beiden eine Hilfsfahrt in den polnischen Partnerlandkreis Krotoszyn. Sie wollen auch Flüchtlinge mit nach Deutschland nehmen.

Mit einem großen Reisebus samt Anhänger sollen Hilfsgüter nach Polen gebracht werden, auf der Rückfahrt, so die Pläne, sollen geflüchtete Menschen mitgenommen werden. Geplanter Start in Rheinzabern ist am Freitagabend. „Wir haben Kontakt zu Hilfsorganisationen an der polnisch-ukrainischen Grenze aufgenommen, um unsere Fahrt besser planen zu können“, erzählt Tobias Fichtenkamm, einer der Inhaber von Fichtenkamm-Reisen aus Rheinzabern. „Die Lage an der Grenze ist jedoch sehr verwirrend, dort kommen einfach zu viele Menschen auf einmal an“, wurde ihm berichtet. Viele würden erst einmal in Polen bleiben, in Verteilungszentren unterkommen. „Einfach Menschen mitnehmen, das wird ganz schwer. Es wird niemand im Grunde ,blind’ in einen Bus einsteigen, mit ihm unbekannten Ziel.“

In Krotoszyn sind die Regale leer

Deshalb nahmen die beiden ehrenamtlichen Helfer Kontakt zur Verbandsgemeinde Jockgrim und zum Landkreis Germersheim auf, um zu erfahren, ob bereits Unterkünfte für ukrainische Flüchtlinge bereitstehen, ob sich der Kreis und die Gemeinden um mitgebrachte Menschen kümmern würde. Bei all den Gesprächen rückte immer deutlicher die polnische Region um die Stadt Krotoszyn in den Fokus, als Ziel des Hilfstransportes aus Rheinzabern. Sie pflegt seit Jahren eine Partnerschaft mit dem Landkreis Germersheim. Seit Kriegsbeginn sind viele Flüchtlinge nach Krotoszyn gekommen, die Stadt kann eigentlich keine Flüchtlinge mehr aufnehmen, viele Dinge des alltäglichen Bedarfs sind vor Ort nicht mehr erhältlich. Dies beschreibt Landrat Fritz Brechtel in einem Hilfeaufruf.

Darin wird auch um Sachspenden gebeten, die Tobias Fichtenkamm und Manuel Kern, einer der Geschäftsführer der Firma Concord Express aus Rülzheim, mit nach Polen nehmen werden. Benötigt werden haltbare Lebensmittel wie Trinkwasser in Halbliterflaschen, Müsli, Nudeln, Reis, Trockenfrüchte, Baby-Nahrung oder Milchpulver. Es fehlt an Hygieneartikeln, Windeln und Handschuhe. Außerdem werden Verbands- und Wundmaterial, Medikamente, Taschenlampen, Feldbetten, Schlafsäcke und Isomatten gebraucht. Alles sollte sortiert und gut verpackt sein, am besten in Kartons. Nicht gesammelt werden Spielsachen, Kleidung oder Haushaltsgegenstände.

30 Menschen können sofort unterkommen

„Die Verbandsgemeinde Jockgrim hat unglaublich schnell ermittelt, wie viele Flüchtlinge in der Verbandsgemeinde sofort untergebracht werden können. Es sind über 30 Personen“, berichtet Fichtenkamm weiter. Die Liste mit den Unterkünften würde nach Krotoszyn geschickt, um dort passende Familien zu finden, die dann mit dem Bus in die Pfalz kommen. „Wir haben unsere Fahrt mit dem Landkreis und der Verbandsgemeinde abgesprochen,“ die Kosten für die humanitäre Hilfe dafür tragen Fichtenkamm und Kern privat. Tobias Fichtenkamm ist einer der drei Busfahrer, die die Reise ab Freitag starten. Die beiden anderen sind Mitarbeiter der Firma und stammen aus Polen. Damit können sie vor Ort auch dolmetschen.

Info

Fragen zu benötigten Hilfsgütern werden unter Telefonnummer 07272 972200 beantwortet. Spendenannahmestelle Fichtenkamm-Reisen, Mühlgasse 38, Rheinzabern, am Donnerstag 14 bis 18 Uhr.