Erhardt Vortanz vom Allgemeinen Deutschen Fahrrad Club (ADFC) aus Zeiskam teilt Folgendes zu unserem Artikel „Busse für bessere Zeiten“ vom 10. Dezember mit:

Der Bus 590 zwischen Landau und Germersheim verkehrt seit dem 13. Dezember jetzt auch am Sonntag. Das wurde bisher in der Presse nicht veröffentlicht und wird bisher auch nicht an allen Haltestellen dieser Linie auf den Aushangfahrplänen angezeigt. Am Sonntag gilt der eingeschränkte Fahrplan wie am Samstag mit 6 Fahrten alle 2 Stunden. Auf der Webseite des VRN werden alle Fahrten korrekt angezeigt. (https://www.vrn.de/)