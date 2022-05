Am Samstag, 21. Mai wird der im Frühjahr angelegte Burgunderplatz bei den Freizeitanlagen am Bauernwald offiziell eingeweiht. Wie die RHEINPFALZ bereits berichtete, ging die Initiative zum Bau eines Bouleplatzes, um einen solchen handelt es sich bei dem Burgunderplatz, vom Freundeskreis Rheinzabern/Chalmoux, Cronat, Mont, Saint-Aubin-sur-Loire, Vitry-sur-Loire aus. In den vergangenen Wochen wurde schon eifrig Boule gespielt und der Platz getestet. An diesem Wochenende soll das Symbol für die deutsch-französische Freundschaft unter dem Beisein von mindestens 15 französischen Gästen, darunter Bürgermeister der fünf Gemeinden und ein offizieller Vertreter des dortigen Landkreises, mit einem Fest offiziell vorgestellt werden. Um 16 Uhr finden die offiziellen Reden der Gastgeber und Gäste direkt vor Ort am Bouleplatz statt, danach wird zum öffentlichen Umtrunk geladen. Gerne darf vor der Feier und danach das Klackern der Kugeln ertönen, die dauerhaften Sitzgelegenheiten werden für diesen Tag ergänzt, so dass einem längeren Verweilen am Waldrand nichts mehr entgegensteht.