Anwohner können ihre Höfe öffnen und dort Stände aufbauen. Alle anderen bekommen einen Platz auf öffentlichem Gelände.

In der Germersheimer Innenstadt findet am 31. August von 11 bis 16 Uhr der 1. Germersheimer Hofflohmarkt statt. Auch die Kleinsten können beim „bunten Trubeltag“ mitmachen.

Das Gebiet für die Veranstaltung erstreckt sich im Norden von der Donnersgasse, dann die Hauptstraße entlang bis zum Paradeplatz. Südlich wird das Gebiet abgegrenzt von der Ritter-von-Schmauß-Straße und der Straße „An der Hochschule“. Die westliche Grenze bildet die Klosterstraße.

In diesem Gebiet wird dazu aufgerufen, Höfe, Einfahrten, Vorgärten zu öffnen und in ein buntes Treiben zu verwandeln. Ob Flohmarktstand, Kunst- oder Gartenzwergausstellung oder auch eine Führung durch den eigenen Garten, der Kreativität sind keine Grenzen gesetzt.

Wer außerhalb des Gebietes wohnt, kann trotzdem mitmachen und sich mit seinem Beitrag anmelden. Die Stände bekommen einen Platz auf einem öffentlichen Platz im Stadtgebiet zugeteilt.

Auch ganz junge Verkaufstalente können beim „bunten Trubeltag“ mitmachen. Auf dem Königsplatz wird es einen Flohmarkt von Kindern für Kinder geben. Hier dürfen Kinder ihren eigenen Stand betreiben und aussortiertes Spielzeug an andere Kinder weiterverkaufen.

Der Kinovorplatz wird zur Musikbühne. Ob Familienband, Profi, Straßenmusiker oder Amateur, für jeden wird die Bühne geöffnet. Zeitslots werden nach Anmeldung und Absprache vergeben.

Da die Durchführung einer Art Schnitzeljagd über den Hofflohmarkt vorgesehen ist, werden Standbetreiber des Gebietes, über das sich der Hofflohmarkt erstreckt, gebeten, bei Anmeldung eine Quizfrage anzugeben, die nur bei Besuch des Standes gelöst werden kann (zum Beispiel: „Welche Farbe hat die Tischdecke am Stand XY?“).

Anmeldung

Anmeldung bitte per E-Mail an die städtische Zentrumsmanagerin tami.ziegler@germersheim.eu mit Angabe von Name, Adresse, Telefonnummer, E-Mail-Adresse, Standgröße und Art des Standes. Anmeldeschluss ist der 20. Juni. Die Teilnahme ist kostenlos.