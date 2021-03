Die Messdiener der St. Gertrudis-Kirche setzten vergangenes Wochenende ein Zeichen gegen Hass und Intoleranz. „Um in Zeiten von hasserfüllten und verachtenden Wahlplakaten ein Zeichen zu setzen, haben wir unsere Kirche mit vielen bunten Farben und Mustern angestrahlt“, schreibt Sebastian Strauch. Mit der Aufschrift „für ein buntes Leimersheim“ stehe das Messdiener-Projekt für ein weiterhin vielfältiges Leimersheim, das kein Platz für Rassismus und Hass biete. Den Verantwortlichen sei es wichtig gewesen, „die Aktion vor der Landtagswahl“ am Wochenende umzusetzen.

Mit einem starken Beamer wurden mehrere Animationen, angepasst auf die Kirchenarchitektur, an die Kirchenwand projiziert. Das Verfahren werde Projection-Mapping genannt, bei dem zuerst ein Modell des Gebäudes in einer Animationssoftware erstellt wird, und anschließend die Animation auf das Modell angepasst werde. Drei Messdiener betreuen Strauch zufolge das Projekt.

Neben der Illuminierung der Kirche fand in Leimersheim vergangenes Wochenende eine weitere Aktion statt, bei der die Mauer und der Gehweg entlang der Grundschule mit bunter Kreide bemalt wurde. „Angefangen von ein paar Freiwilligen kamen über den Tag verteilt zirka weitere 50 Personen, die beim ’Ankreiden’ der Mauer einstiegen und mithalfen“, so Strauch weiter. Unter dem Motto „Mer halden zamme – un nix vun rechter Hetz!“ sei auch hier ein Zeichen gegen Rassismus und Ausländerfeindlichkeit in Leimersheim von der Initiatorin der Malaktion, Julia Voegboerlo, und den Mithelfern gesetzt werden.

Am Freitag und Samstag, 12. und 13. März, soll die St. Gertrudis-Kirche ab Beginn der Dämmerung wieder bunt angestrahlt werden.