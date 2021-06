Die Stadt Hagenbach erhält aus Bundesfördermitteln rund 55.700 Euro zur Umgestaltung des alten Friedhofs als Parkanlage. Das teilte Bundestagsabgeordneter Thomas Gebhart (CDU) am Mittwoch per Facebook mit. Damit sei „die Umnutzung zum grünen Erholungsort möglich“. Bereits im Vorfeld der Stadtrechtsverleihung im Jahr 2006 war diese Umgestaltung im Gespräch. Unter Alt-Stadtbürgermeister Franz Xaver Scherrer (CDU) wurde ein entsprechendes Konzept entwickelt, das bisher aber nie umgesetzt wurde. Seit Eröffnung des neuen Friedhofs finden Beerdigungen fast ausschließlich dort statt. Mit der Folge, dass auf dem alten Friedhof immer mehr Gräber nach Ablauf der Liegefrist entfernt werden. Unter Scherrer entstand die Idee, aus dem alten Friedhof einen „Park des Gedenkens“ zu machen. „Ich freue mich sehr über die Förderzusage aus Berlin“, schrieb die neue Verbandsbürgermeisterin Iris Fleisch (CDU) am Mittwoch auf Facebook. Das Friedhof-Projekt sei ihr ein besonderes Anliegen, denn: Die Schaffung einer Begegnungsstätte gegen Einsamkeit und Hagenbachs Beitrag zum Klimaschutz seien zwei Themen, „die mir sehr am Herzen liegen“, so Fleisch.