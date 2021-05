Nach der Siegerehrung am Samstagabend stand die Bellheimer Nachwuchsoptikerin Sarah Sprenger da, wo sie es erwartet hatte: auf einem Platz im Mittelfeld. Sie hatte sich als Landesbeste bei der Gesellinnenprüfung im vergangenen Jahr für den Bundeswettbewerb des Zentralverbands der Augenoptiker und Optometristen qualifiziert, der am Wochenende in Dortmund stattfand (wir berichteten am Samstag). Ihre Aufgabe sei es unter anderem gewesen, eine rahmenlose Brille herzustellen und zu verzieren. Die 24-Jährige, die im Spätjahr ihre Meisterprüfung ablegen möchte, bezeichnete den Wettbewerb als eine wertvolle Erfahrung und dass es spannend gewesen sei, die Kollegen aus allen Teilen Deutschlands kennenzulernen.