Nun ist es soweit, das aus den Anfängen der in den 1960er Jahren gebauten Südpfalz-Kaserne (damals noch Sponeck-Kaserne) stammende Sanitätsversorgungszentrum in Germersheim wird allmählich geräumt. Der Umzug ins neue San-Zentrum, dessen Fertigstellung und Bezug sich um mehrere Jahre verschoben hat, hat am Montag begonnen. Der Bundestagsabgeordnete Thomas Gebhart (CDU), der das Projekt über die Jahre hinweg begleitet hat, schreibt in einer Pressemitteilung zu dem Umzug: „Es wird höchste Zeit, dass das Sanitätsversorgungszentrum in Germersheim endlich bezogen wird und in Betrieb gehen kann. Dies hat sich seit Bau des Gebäudes schon viel zu lange hingezogen. Die extrem langen Verzögerungen beim Sanitätszentrum zeigen, wie dringend erforderlich es ist, die Planungs- und Bauprozesse bei der Bundeswehr zu verändern.“