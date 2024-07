Der Kommandeur des Luftwaffenausbildungsbataillons, Oberstleutnant Christoph Kück, geht nun doch früher als erwartet. Nicht erst zum 1. April 2025 wie zuletzt berichtet, sondern bereits zum 1. November dieses Jahres. Die offizielle feierliche Kommandoübergabe soll nach seinen Angaben am 29. Oktober stattfinden. Kücks weiterer Berufsweg wird ihn von der Südpfalz-Kaserne in Germersheim, wo er seit Februar 2022 Kommandeur ist, nach Ramstein in die US-Airbase führen. Dort wird er als Mitglied einer Einheit im Hauptquartier der NATO-Luftstreitkräfte tätig sein. Eine interessante und spanende Aufgabe, „aber nicht so schön wie die eines Kommandeurs“, urteilt Kück ebenso wie viele seiner Vorgänger in Germersheim. Ursprünglich sollte der Offizier bereits im September versetzt werden. Wegen zahlreicher Personalverschiebungen, insbesondere in Führungspositionen, sollte er dann ein gutes halbes Jahr länger bleiben. Letztlich verlängert sich seine Verweildauer in der Festungsstadt nur um einen Monat.