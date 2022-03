Die Bundeswehrsoldaten, die das Gesundheitsamt im Kreis Germersheim in den vergangenen Wochen unterstützt haben, sind abgezogen worden. Die Amtshilfe endet. „Es ist bei der aktuellen Lage in Europa davon auszugehen, dass die Unterstützung der Kreisverwaltungen von Seiten der Bundeswehr dauerhaft beendet werden muss, da die Bundeswehr bei der aktuellen Krise originäre Aufgaben aufnehmen muss“, teilt der Kreis auf Nachfrage nach den Gründen mit. Die Soldaten sind jetzt von Landrat Fritz Brechtel, Beigeordnetem Christoph Buttweiler und Gesundheitsamt-Leiter Christian Jestrabek verabschiedet worden. Seit dem 22. November hatten zunächst sieben, dann zehn und zeitweise 15 Soldaten das Amt unterstützt. Eingesetzt waren die Soldaten im Bereich der Kontaktnachverfolgung und Datenerfassung.

Die Nachermittlung sei weiterhin nötig und mit reduziertem Personal deutlich schwieriger, so die Behörde. Bei der anhaltend hohen Zahl an Infizierten habe das Gesundheitsamt allerdings sein Corona-Management angepasst. Weil die Soldaten jetzt wegfallen und wegen weiterer Zusatzaufgaben könnten etwa Einzelpersonen nicht mehr kontaktiert werden. Das Amt erstelle nur noch auf Antrag Absonderungsbescheinigungen und konzentriere sich auf Einrichtungen in kritischen Strukturen.