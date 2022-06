Die Bundeswehr wird in den kommenden Tagen auch im Bereich des Landkreises Südliche Weinstraße Übungen absolvieren. Anfang kommender Woche, genauer am Montag, sind Soldaten der Bundeswehr vorwiegend in der Verbandsgemeinde Maikammer im Einsatz, dann werden sie einen Marsch im Pfälzerwald absolvieren. Vom 28. bis zum 30. Juni werden sie dann in den Verbandsgemeinden Edenkoben und Offenbach trainieren. An dieser dreitägigen Einheit werden voraussichtlich 20 Soldaten beteiligt sein, teilt die Kreisverwaltung Südliche Weinstraße mit. Zum Einsatz kommen dann zudem ein Hubschrauber und vier Radfahrzeuge.

Diese mehrtägigen Übungen auf öffentlichem Gelände werden vom Germersheimer Luftwaffenausbildungsbataillon durchgeführt. Das teilt die Pressestelle des rheinland-pfälzischen Luftwaffenkommandos auf Anfrage der RHEINPFALZ mit. Dabei würden die mitwirkenden Soldaten einzeln und in kleinen Trupps das sichere und zeitgenaue Erreichen von Zielpunkten in unterschiedlichen Geländeabschnitten trainieren. Darüber hinaus gehe es bei den Übungen darum, wie sie sich beim Eintreffen, Einsteigen und Verlassen von Luftfahrzeugen richtig verhalten.