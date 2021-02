Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat auf Vorschlag von Ministerpräsidentin Malu Dreyer das Verdienstkreuz am Bande des Verdienstordens der Bundesrepublik Deutschland an Udo Vogel aus Lustadt verliehen. Angeregt haben diese Auszeichnung der Landauer Oberbürgermeister Thomas Hirsch und der Bundestagsabgeordnete Thomas Gebhart. Diese hohe Auszeichnung wird in einer Feierstunde durch den Präsidenten der Struktur- und Genehmigungsdirektion Süd Prof. Hannes Kopf überreicht werden, sobald die Pandemielage es zulässt, teilt die Behörde mit. Udo Vogel engagiert sich außergewöhnlich und langjährig im caritativen sowie im kommunalpolitischen Bereich und im Vereinsleben.

Udo Vogel, der Geschäftsführer des BMW-Autohauses in Landau ist, setzt sich seit über 30 Jahren für Familien in Not ein. Gemeinsam mit Patrick Weiß hat Vogel die Idee umgesetzt, Spendengelder für Menschen zu generieren, die unverschuldet in Not geraten sind. Um Sponsoren zu gewinnen, hat er die bekannte Hans-Rosenthal-Gala 1992 ins Leben gerufen. Für diese Gala konnte der in Berlin wohnende Sohn des bekannten Showmasters Hans Rosenthal gewonnen werden. In der ausverkauften Jugendstil-Festhalle in Landau wurde alljährlich ein bunter Mix aus Gesang, Tanz, Artistik und Magie geboten. Udo Vogel hat sein bestehendes Netzwerk eingesetzt und genutzt, um diese caritativen Veranstaltungen organisieren zu können. Mit den Spenden konnte zahlreichen Familien in Not geholfen werden.

Im Jahre 2003 hat Vogel die Stiftung des Hans-Rosenthal-Ehrenpreises gegründet. Dieser Preis wurde inzwischen an sechzehn Preisträgerinnen und Preisträger verliehen und der Verein hat über eine Million Euro erwirtschaftet. Udo Vogel kümmert sich darum, dass die Erlöse in erster Linie den in Not geratenen Familien zu Gute kommt, aber mit den Spenden werden auch Typisierungsaktionen für Stammzellenspender, Hospize und Behinderteneinrichtungen, Opfer von Naturkatastrophen und vieles mehr unterstützt. 1999 wurde der Verein „Aktion Hilfe in Not e.V.“ gegründet, dessen Erster Vorsitzender Udo Vogel seit der Gründung ist.

Udo Vogel war mehrere Jahre Mitglied im Verbandsgemeinderat Lingenfeld und im Ortsgemeinderat von Lustadt. Als Organisator und Aktiver beim Loschter Handkeesfest ist er nicht wegzudenken. Er bringt sich von Kindesbeinen an im Traditionsverein „Handkees-Verein“ in Lustadt ein und ist seit 1975 als Beiratsmitglied aktiv.