Nach seinem Abschied von der Uni verschlug es den promovierten Politikwissenschaftler beruflich zunächst zur BASF und dann in die Politik. Die Rede ist von dem Bundestagsabgeordneten Thomas Gebhart (CDU). Der Jockgrimer feiert heute seinen 50. Geburtstag. Gebhart zog zuerst in den Landtag ein, dem er von 2003 bis 2009 angehörte. 2009 wechselte er als direkt gewählter Abgeordneter für die Südpfalz in den Bundestag, dem er bis heute angehört, wenngleich er das Direktmandat bei den jüngsten Bundestagswahlen verlor. Von 2018 bis kurz nach der jüngsten Wahl war er Parlamentarischer Staatssekretär im Gesundheitsministerium. Gebhart, der seit 1996 der CDU angehört, ist verheiratet und hat zwei Söhne.