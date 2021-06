Der Landkreis möchte mit verschiedenen Initiativen Senioren ein gesundes Leben und Älterwerden ermöglichen – im besten Fall, dort wo sie wohnen und auch, wenn der Unterstützungs- oder Pflegebedarf steigt. Jetzt wurde das kreisweite Engagement mit einer Urkunde gewürdigt.

Akteure der Seniorenarbeit und Netzwerkpartner aus dem Pflegebereich arbeiten stetig an der Verbesserung der Angebote für Seniorinnen und Senioren in verschiedenen Gemeinden im Kreis. Auf dem Weg zu einem umfassenden Konzept für den Landkreis gab es Unterstützung durch die BAGSO (Bundesarbeitsgemeinschaft der Seniorenorganisationen). Seit Januar 2020 ist der Kreis eine Pilotkommune des Projekts „Im Alter in Form – Gesunde Ernährung, mehr Bewegung, aktive Teilnahme in Kommunen fördern“, das von der BAGSO ausgerichtet wird.

Bei der Abschlussveranstaltung Anfang Juni führte eine digitale Rundreise auch in den Kreis Germersheim. Bei einer Fachtagung würdigte der BAGSO-Vorsitzende Franz Müntefering das Engagement der Kommunen und überreichte ihnen bei der Hybridveranstaltung symbolisch ihre Urkunden. Eine Urkunde erhielt der Landkreis Germersheim für das erarbeitete Konzept. Die Ergebnisse aus zwei Werkstätten mit circa 70 Vertretern aus Verwaltung, Seniorenarbeit sowie Fachkräften aus dem Pflege und Sozialbereich, waren die Basis für konkrete Maßnahmen zur Umsetzung der Gesundheitsförderung älterer Menschen. 124 Haupt- und ehrenamtliche Akteure wurden in Sachen gesunde Ernährung, Bewegung und Aktivierung von Senior geschult.

Neues Portal für Senioren

„Die für Herbst 2020 geplanten Schulungen zur Planung von Mittagstischangeboten und die Umsetzung vieler Ideen fielen leider den wieder ansteigenden Infektionszahlen zum Opfer und die Akteure, allen voran die Seniorenbeauftragten warten nun auf die Chance, die Seniorenarbeit in den Gemeinden wieder aufnehmen zu können“, sagt Valkana Krstev, Leiterin der Geschäftsstelle regionale Pflegekonferenz. In Zusammenarbeit mit der BAGSO wird bis 2022 das Seniorenportal Digital.Vital entwickelt. Ziel sei die Schaffung von ehrenamtlichen Nachbarschaftstischen und weiterer bedarfsgerechter Mittagstischangebote.

Info

Informationen bei Valkana Krstev, Telefon 07274 53-279 und im Internet.