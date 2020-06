„Die noch vorhandenen Landwirte haben gewaltige Probleme.“ Zu diesem Schluss kommt der Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland (BUND) Südpfalz in einer Stellungnahme zum RHEINPFALZ-Artikel „Ministerin erntet nur Empörung“ vom 29. Mai. Ursache dafür seien aber in erster Linie nicht Umweltauflagen.

„Umweltschützer und nötig gewordene Umweltauflagen sind letztlich die falsche Adresse für den durchaus nachvollziehbaren Unmut“, meint der BUND. Hauptursache für den berechtigten Ärger sei der ungebrochen fortdauernde Druck auf die Erzeugerpreise, den die Nahrungsmittelindustrie rücksichtslos auf die Landwirte und ungerührt ausübt. „Die angeblich herrschende soziale Marktwirtschaft ist nicht in der Lage, mit der angeblich ,unsichtbaren Hand’ des Marktes die wachsenden Existenzprobleme auf dem Land zu beheben.“ Der Druck führe dazu, dass sich die Bauern gezwungen sehen, „durch Einsatz von Mitteln, die ihnen die ,Pflanzenschutz’-Industrie anbietet, über die Runden zu kommen“. Viele schaffen das aber nicht. Daher kommt der BUND zu dem Schluss: „Höfesterben und Artensterben sind die beiden Seiten ein und derselben Medaille.“

„Kommunismus durch die Hintertür“ befürchtet

Die Entwicklung sieht der BUND kritisch, man geht davon aus, dass am Ende nur „eine Handvoll Großagrarier, die mit Artenschutz, Bodenschutz und Grundwasserschutz höchstens verbal etwas am Hut haben“ übrig bleibt. Mit hohen Pachtpreisen, die sie zahlen können, werfen sie die letzten Reste von bäuerlicher Landwirtschaft aus dem Rennen, so die Einschätzung. Auch die EU-Agrarpolitik wird kritisch gesehen. Sie subventioniere die Großen übermäßig, während die kleineren Betriebe chancenlos seien. „Was übrig bleiben wird, sind kolchoseartige Gebilde, eine Art ,Kommunismus durch die Hintertür’.“

Diesem Treiben sehe die Politik untätig zu, wolle insgeheim diese „Flurbereinigung“, klagt der BUND an. „Man ist sich in dieser Entwicklung mit der profitierenden Großindustrie und den völlig abgehobenen Verbandsspitzen des Agrarsektors ganz im Stillen einig.“ Der BUND ist sich abschließend sicher: „Das ist keine Verschwörungstheorie.“