165 Bulgaren gehörten im Jahr 1956 zum Wachpersonal des US-Depots in Germersheim. Nach einem Bericht der RHEINPFALZ vom April 1956 wurde zum damaligen Zeitpunkt von den US-Streitkräften daran gedacht, weitere bulgarische Wacheinheiten in Germersheim aufzustellen. Auch für die Zeit nach deren Ausscheiden aus dem Wachdienst wurden schon Pläne geschmiedet, da die deutsche Arbeitsverwaltung in den Bulgaren potenzielle Arbeitskräfte sah, die in bundesrepublikanischen Wirtschaftswunderjahren dringend benötigt wurden. Schulungen, Umschulungen, Sprachkurse, kaufmännischer Unterricht und eine Grundausbildung in einzelnen Handwerkssparten sollten dazu beitragen.