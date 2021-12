Jockgrim. Alle Verkehrsteilnehmer, die regelmäßig die Buchstraße nutzen würden, wenn dies möglich wäre, können aufatmen. Für den Anliegerverkehr wird heute, Freitag, der Verkehr eingeschränkt wieder freigegeben.

Wie die Verbandsgemeindeverwaltung informierte, „nähern sich die Ausbauarbeiten zur Sanierung der Buchstraße ihrem Ende.“ In der vergangenen Woche wurde im letzten Teilstück die Tragschicht eingebaut. Mittlerweile hat die Tiefbaufirma an den Einmündungen in die Seitenstraßen und zu einem Supermarkt-Parkplatz provisorische Übergänge in Form von Rampen erstellt. Damit soll verhindert werden, dass Fahrzeuge durch derzeit noch bestehende Höhenunterschiede zwischen der Buchstraße und den anderen Straßen Schäden erleiden. Für die nächsten Tage sind alle sonstigen kleineren Restarbeiten, wie Bodenhülsen verlegen, Anpassungsarbeiten am Pflaster oder Anpassungen am Mutterboden, vorgesehen. Fußläufig werde es dann eventuell nur noch an der Trafostation Einschränkungen geben, so die Verwaltung.

Im Januar geht’s weiter

Über den Jahreswechsel ruhen die Arbeiten. Wann weiter gearbeitet wird sei „natürlich witterungsabhängig und derzeit für den 10. Januar vorgesehen“. Sobald es die Temperaturen zulassen, können abschließend die Feindecke als auch die noch fehlenden Markierungen aufgebracht werden. Hierfür müsse die Buchstraße jedoch noch einmal für rund eine Woche gesperrt werden.